Пекин, , 13:36 — REGNUM Председатель комитета Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энджел и конгрессмен Майкл Маккол на днях выступили с заявлением в адрес властей Гонконга (Сянгана) и центральных властей КНР в связи с развитием ситуации в мегаполисе. В ответ на это на информационные ленты мировых агентств поступило опровержение со стороны Управления спецпредставителя МИД КНР в Специальном автономном районе (САР) Сянган. В нём американские парламентарии обвиняются в преднамеренном искажении фактов и грубом вмешательстве во внутренние дела КНР, сообщает Синьхуа.

Протест в Гонконге (сс) Studio Incendo

«Злостный характер жестоких действий небольшого числа экстремистов в Сянгане — редкое явление в мире, и полиция мегаполиса не имела другого выбора, как применить минимальную по цивилизованным меркам силу для восстановления гражданского мира и общественного порядка», — говорится в заявлении и предлагается научиться «отличать правду от лжи».

Напомним, что активная фаза беспорядков в Сянгане продолжается с июня 2019 года. Протестные экстремистские акции наносят серьезный ущерб экономике города, в особенности туристической индустрии. Однако в США, как подчеркивают авторы заявления, продолжают аплодировать бунтовщикам, открыто подстрекая дальнейшее обострение обстановки.

Подчеркнув, что Сянган является неотъемлемой частью Китая, документ призывает американских и всех иностранных политиков, прекратить вмешиваться в дела мегаполиса.