Цхинвал, , 13:10 — REGNUM КГБ Южной Осетии 2 сентября вновь заявил, что квадрокоптер Генеральной прокуратуры Южной Осетии был сбит прицельным огнем грузинских силовиков в направлении территории Южной Осетии, передает информагентство «Рес».

В заявлении отмечается, версию Цхинвала подтверждают многочисленные свидетельства местных жителей, находившихся рядом с местом инцидента и слышавших звуки беспорядочной стрельбы с грузинской территории. По мнению комитета госбезопасности, изъятие у лидера движения «Сила в единстве» Давида Кацаравы предмета, похожего на летательный аппарат, является инсценировкой.

КГБ отметил, что «с пониманием относится к стремлению грузинской стороны представить данный инцидент результатом высокотехнологичного развития Карельского района Грузии», перешедшего на массовое использование беспилотных летательных аппаратов, однако данный факт не соответствует действительности.

Комитет заявил, что выходом из сложившейся ситуации может стать демонстрация грузинской стороной остатков квадрокоптера Миссии наблюдателей ЕС, с последующей его передачей в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты югоосетинским представителям для проведения экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 1 сентября по версии Цхинвала в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) грузинскими вооруженными формированиями был сбит штатный летательный аппарат (квадрокоптер) Генеральной прокуратуры Южной Осетии, проводивший следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы. СГБ Грузии вечером 1 сентября заявила, что квадрокоптер столкнулся с грузинским беспилотным аппаратом гражданского лица.

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