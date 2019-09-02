Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, который уже обсуждает с законодателями вопрос о контроле за огнестрельным оружием, назвал произошедшую 1 сентября в американском городе Одесса (штате Техас) стрельбу «безнравственным нападением». Об этом, как передает CBS News, сообщил глава государства журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп полагает, что ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия не предотвратило бы произошедшие недавно в США инциденты со стрельбой.

«Они бы не остановили ничего из этого», — сказал Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября в штате Техас мужчина открыл стрельбу по проезжающим автомобилям. ЧП произошло на трассе между Мидлендом и Одессой. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще 22 получили ранения разной степени тяжести.