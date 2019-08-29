Иркутск, , 12:16 — REGNUM

В преддверие визита российского президента Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую летом 2019 года от мощнейшего наводнения, регион посетили вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и сибирский полпред Сергей Меняйло. Вместе с иркутским губернатором Сергеем Левченко они посетили ряд подтопленных территорий. Подробности сегодня, 29 августа, сообщает официальный сайт региона.

В ходе проверки готовности к новому учебному году школы в поселке Октябрьский Чунского района (во время паводка здание было подтоплено, в нем долго оставалась вода) выяснилось, что восстановительные работы подходят к концу, к середине сентября подрядная организация обещает закончить и ремонт спортзала. Кроме того, данное учебное заведение получило новую мебель, оборудование для кабинетов физики, химии, географии, а также — столовой. День знаний в Октябрьском проведут вовремя, пройдет торжественная линейка, на которую соберутся 360 учеников.

Осмотр объектов в Нижнеудинске начался с городского водозабора, поврежденного во время наводнения, из-за чего половина населенного пункта неделю была без водоснабжения. Затем подачу воды удалось восстановить, но она до сих пор является технической.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, случившегося в Приангарье летом 2019 года было подтоплено более 100 населённых пунктов, а пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. За это время Владимир Путин уже дважды побывал в Иркутской области и поручил как можно скорее восстановить жильё и всю необходимую инфраструктуру. Во время своего последнего визита глава государства пообещал жителям Тулуна посетить область ещё раз, осенью 2019 года, чтобы проконтролировать выполненное.