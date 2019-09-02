Нью-Дели, , 12:41 — REGNUM В результате подписанного соглашения об обмене информацией налоговая служба Индии получила доступ к банковским реквизитам индийцев в швейцарских банках. Этот шаг, по мнению представителей правительства, поможет в борьбе с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

«Индия получит информацию за 2018 год по всем финансовым счетам, которыми владеют индийские резиденты в Швейцарии», — говорится в заявлении налоговой службы страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», также будет передана информация о счетах, которые были закрыты в 2018 году. Накануне прошла встреча глав налоговых служб двух стран, данное соглашение стало ее результатом.

«Также обсуждался вопрос расширения сотрудничества в вопросах соблюдения налогового законодательства в оффшорных зонах», — говорится в заявлении налоговой службы Индии.