Лондон, , 09:51 — REGNUM На фоне продолжающегося кризиса в отношениях с Ираном Великобритания рассматривает возможность отправки беспилотников в Персидский залив. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал Sky News.

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Коммодор Дин Бассетт из командования ВМС Великобритании в Бахрейне заявил, что ситуация по-прежнему остается напряжённой.

«Прямая угроза для британских торговых судов всё ещё остаётся. Мы не видели ни одного намёка на то, что Иран будет соблюдать свои международные обязательства», — отметил Бассетт, не исключив в случае необходимости применение военной силы.

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«Королевский флот — мои моряки, мои морские пехотинцы и корабли под моим командованием — абсолютно готовы защищать британские торговые суда на этом театре военных действий», — добавил старший морской офицер.

Отмечается, что в Персидский залив может быть передислоцирован беспилотный летательный аппарат, размещённых в Кувейте и выполняющих полёты над территорией Сирии и Ирака. Беспилотник поможет британским военным кораблям, которые сопровождают идущие через Ормузский пролив танкеры под британским флагом, вести наблюдение с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера, в том числе Front Altair под флагом Маршалловых Островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. После этого командование Королевского военно-морского флота Великобритании приняло решение для усиления охраны торговых и военных судов Британии направить на дополнительное патрулирование в водах Персидского залива 100 морских пехотинцев.