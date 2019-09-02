Нью-Дели, , 13:41 — REGNUM Федеральный министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар попросил у развитых стран финансовую и технологическую помощь для борьбы с изменением климата. Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью изданию Пракаш Джавадекар подчеркнул, что Индия предпринимает все необходимые шаги для борьбы с изменением климата. По словам министра, наиболее амбициозными являются планы правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди полностью отказаться от использования одноразового пластика, а также увеличить производство электричества из альтернативных источников энергии до 175 ГВт к 2022 году. Пракаш Джавадекар также призвал развитые страны мира оказать Индии и другим развивающимся странам финансовую и технологическую помощь в реализации данных целей.

Ранее, 15 августа, премьер-министр Нарендра Моди заявил о намерении Индии полностью отказаться от использования одноразового пластика. Старт новой государственной программы запланирован на 2 октября.

Напомним, что каждый год Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика. По данным министерства окружающей среды южноазиатского государства, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.