Киев, 2 сентября 2019, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как должна выглядеть реформированная Украина. Об этом заявил 1 сентября вице-ректор Украинского католического университета (УКУ) Мирослав Маринович, сообщило 1 сентября издание «Новое время».
Эксперт надеется, что Зеленский сможет провести глубокие реформы государства:
Он отметил, что у Зеленского нет основной черты, присущей всем крупным реформаторам — видения конечного результата его реформ.
Как сообщало издание «Цензор.нет», ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что главной оценкой работы Зеленского на посту президента Украины будет возвращение миллионов граждан страны из-за рубежа.
Читайте также: Коломойский рассказал, как Зеленский может стать президентом во второй раз