Киев, , 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как должна выглядеть реформированная Украина. Об этом заявил 1 сентября вице-ректор Украинского католического университета (УКУ) Мирослав Маринович, сообщило 1 сентября издание «Новое время».

Эксперт надеется, что Зеленский сможет провести глубокие реформы государства:

«Все предыдущие президенты Украины пытались что-то изменить в этой стране, не затрагивая ее главного нерва. Говоря иными словами, они проводили «ямочный ремонт» старой советской дороги, не решаясь полностью заменить старое полотно», — рассказал Маринович.

Он отметил, что у Зеленского нет основной черты, присущей всем крупным реформаторам — видения конечного результата его реформ.

«Все подобного рода великие реформаторы, менявшие лица своих стран, всегда имели чёткое видение новой страны, а также умели действовать вопреки эгоистическим инстинктам народа. Новоизбранный президент такого видения явно не имеет, а выборы он выиграл как раз на том, что заигрывал с народным эгоизмом и даже разжигал его», — считает эксперт.

Как сообщало издание «Цензор.нет», ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что главной оценкой работы Зеленского на посту президента Украины будет возвращение миллионов граждан страны из-за рубежа.

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