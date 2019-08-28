Киев, , 09:02 — REGNUM

Главным критерием качетсва работы президента Украины Владимира Зеленского является количество граждан Украины, вернувшихся на Родину из-за рубежа. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский 28 августа в интервью изданию «Цензор.нет».

Коломойский оценил реальную численность населения Украины в 35 млн человек. Он убеждён, что если в страну вернётся хотя бы три миллиона человек, то Зеленского можно избрать и на второй срок.

По мнению бизнесмена, говорить о результатах команды Зеленского ещё рано, поскольку он пробыл у власти всего сто дней. Коломойский напомнил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко тоже сначала имел большинство в парламенте, но спустя год «всё как дым над водой развеялось».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе предвыборных дебатов Зеленский заявил, что идёт на один срок, а затем на Украине будет другой президент.

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