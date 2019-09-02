* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:12 — REGNUM 1 сентября специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что Америка и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся на пороге соглашения, которое позволит снизить уровень насилия в стране и создаст афганцам условия, позволяющие сесть за стол переговоров и установить прочный мир.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Залмай Халилзад опубликовал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане также заявил, что очередной раунд переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе подошёл к концу, и теперь он направляется в Кабул с целью проведения консультаций.

Ранее главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что 1 сентября он встретится с Залмаем Халилзадом, добавив, что американский дипломат проинформирует лидеров Афганистана о ходе переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).