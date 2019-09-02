Иркутск, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 2 сентября президент России Владимир Путин вновь прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от мощнейшего наводнения. За лето 2019 года это уже его третий визит, передаёт 360tv.ru.

Владимр Путин прибыл в Иркутскую область Kremlin.ru

Дома, разрушенные наводнением в Приангарье Kremlin.ru

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущего посещения региона (19 июля) глава государства пообещал вернуться в Тулун осенью и посмотреть, как исполняются его поручения по поводу скорейшего восстановления жилья и всей необходимой инфраструктуры.

Владимир Путин общается с пострадавшими от наводнения жителями Тулуна Kremlin.ru

Известно, что в планах сегодняшнего визита Путина в Приангарье как раз значится посещение школы в Тулуне. Также президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий паводка и вновь будет разговаривать с местными жителями.

Жители Тулуна во время встречи с Владимиром Путиным высказывали недовольство слабой помощью со стороны местных властей Kremlin.ru

Напомним, ранее они пожаловались на то, что не ощущают помощи от местных властей. Не было её и в первые дни наводнения, когда людям самим приходилось спасать своё имущество и даже жизни.

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Наводнение в Приангарье Kremlin.ru

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов Более 45 тысяч человек признаны пострадавшими. Не обошлось без человеческих жертв. Известно о 25 погибших. Общее количество жилых помещений, которые не долежат восстановлению, достигло пяти тысяч.

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