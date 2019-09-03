Радио REGNUM Иван Шилов

3 сентября 1945 года — День Победы над Японией. Почему этот праздник на долгие десятилетия был изъят из широкого обихода? Почему правительство России его стыдится? Рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Читайте ранее в этом сюжете: День Победы над Японией: почему наше правительство его стыдится?