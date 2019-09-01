Москва, , 15:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, как и обещал 2 сентября прибудет в Иркутскую область, где проверит ход восстановительных работ после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в конце июня в Иркутской области произошло мощное наводнение. Основной удар стихии пришелся на город Тулун. Всего за время паводка в Иркутской области были подтоплены почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков автодорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадавшими от наводнения числятся 45 тыс. человек. При этом погибли 25 человек.

Местные жители жаловались, на плохую организацию работы властей по ликвидации последствий паводка. Регион посетил президент России Владимир Путин. Он также констатировал плохую работу властей по ликвидации последствий наводнения и потребовал наладить работу. Он пообещал, что приедет в сентябре посмотреть, как идут дела.

«Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», — сообщает — пресс-служба Кремля.