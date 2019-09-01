Варшава, , 04:39 — REGNUM Польша изменила свой подход к историческим проблемам и заявила о существовании некоей исторической правды, в которой якобы не заинтересована Москва, заявил 31 августа заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Mariya.

Забытый 1945 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Еще 10 лет назад одних из «главных героев» памятных мероприятий по случаю начала второй мировой войны был президент России Владимир Путин, одна на этот раз ключевым гостем должен был стать президент США.

«Это символическое измерение изменения нашего подхода к историческим проблемам по сравнению с тем, что мы рассматривали 10 лет назад», — пояснил ситуацию замминистра.

«Также сложно закрывать глаза на сегодняшнее отношение Российской Федерации, — посетовал представитель МИД Польши. ­ — Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что тоже подтверждают последние дни, в этом не заинтересована».

Дипломат отметил также, что ожидает заявлений в духе исторической правды от приглашенных президентов Украины Владимира Зеленского и Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, приглашенный ранее на церемонию Дональд Трамп не сможет прибыть в Польшу в связи с чрезвычайной ситуацией с ураганом Дориан. США на церемонии будет представлять вице-президент Майк Пенс.