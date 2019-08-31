Ташкент, , 11:41 — REGNUMРазвитие отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах обсудили президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Узбекистанский лидер поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения и пожелал здоровья, благополучия и успехов. Лукашенко, в свою очередь, поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана. Стороны отметили высокую динамку развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Белоруссию. В рамках программы визита состоялся первый белорусско-узбекистанский межрегиональный форум.

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