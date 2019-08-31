Кабул, , 13:20 — REGNUMПредседатель объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки Джозеф Данфорд заявил, что еще слишком рано обсуждать полный вывод американского военного контингента из Исламской Республики Афганистан.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Джозеф Данфорд сделал это заявление в ходе своего интервью, посвященного в том числе и текущей ситуации в Афганистане.

Председатель объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки заявил, что на данный момент Национальные силы безопасности и обороны Афганистана не способны обеспечить мир в стране без поддержки со стороны сил НАТО.

Это заявление было сделано на фоне продолжающихся переговоров между делегацией США и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, где стороны обсуждают вопросы, связанные с возможностью политического урегулирования конфликта в Афганистане, в том числе вывод американских сил из страны.