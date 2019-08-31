Белград, , 13:39 — REGNUMМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступил за скорейшее принятие Сербии в ЕС (Европейский союз). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Сербии нужно предоставить членство в ЕС до 2025 года» — заявил Сийярто. Также, выступая на заседании Совета ЕС в Хельсинки, глава МИД (Министерства иностранных дел) Венгрии подчеркнул, что интеграция Западных Балкан в Европейский союз должна происходить быстро.

По словам Сийярто, балканские страны сделали все возможное, чтобы получить членство в союзе.

«Почему бы нам не позволить странам Западных Балкан стать государствами-членами ЕС как можно быстрее?», — спросил Сийярто.

Питер Сиярто заключил, что Венгрия, как близкий сосед региона, четко осознает важность вопроса интеграции балканских республик в ЕС.