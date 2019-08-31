Токио, , 12:03 — REGNUM30 августа министры культуры Японии, Китая и Южной Кореи приняли совместную декларацию, призывающую к продолжению и улучшению культурных обменов между странами, несмотря на существенные разногласия между Токио и Сеулом.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в Инчхонской декларации, подписанной в одноименном южнокорейском городе, также указано, что страны будут совместно проводить культурные мероприятия, посвященные Летним Олимпийским и Паралимпийским Играм 2020 года, которые пройдут в Токио, и Зимним Играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Кроме этого, министры заявили, что будут прилагать усилия для борьбы с пиратством комиксов и анимации.

«В то время, когда отношения между Японией и Южной Кореей находятся на столь низкой отметке, углубление связей на низовом уровне посредством культурного обмена может помочь улучшить ситуацию», — заявил на пресс-конференции по итогам встречи министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма.