Токио, , 13:03 — REGNUM30 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем желании выступить посредником в проведении саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Абэ пообещал также упорно работать над ослаблением напряженности в Персидском заливе. Премьер будет способствовать созданию «такой обстановки, в условиях которой США и Иран сядут за стол переговоров».

Абэ также прокомментировал предложение Вашингтона принять участие в коалиции в Ормузском проливе для защиты судоходства, направленную против Ирана. «Естественно, что мы будем стараться обеспечить безопасность судов, имеющих отношение к Японии», — неоднозначно ответил японский премьер.