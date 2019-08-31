Приштина, , 12:01 — REGNUM30 августа лидеры косовских оппозиционных партий «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Курти» Альбин Курти и Иса Мустафа заявили о возможности объединения в коалицию перед парламентскими выборами, которые пройдут 6 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Курти заявил о намерении вступить в коалицию с «Демократической лигой» на том условии, что лидер той партии, которая наберет большее число голосов, станет премьер-министром.

Иса Мустафа, который ранее уже занимал пост премьер-министра, заявил, что у «Демократической лиги» и «Движения» есть общие идеи, однако единственным условием, при котором состоится объединение в коалицию, является переход поста премьер-министра к его партии в случае победы блока. По словам Мустафы, в противном случае партии будут соперничать друг с другом.

29 августа Мустафа и Курти провели встречу, посвященную обсуждению точек соприкосновения предвыборных программ двух партий.