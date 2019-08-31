Дорогие приднестровцы! Уважаемые гости!

В преддверии Дня Республики — главного праздника приднестровской государственности — стало традицией отмечать лучших, говорить о наших достижениях, намечать планы на будущее.

29 лет живет Приднестровская Молдавская Республика. За эти годы мы добились многого. Но было бы это возможно без тех, кто, не задумываясь о званиях и наградах, не щадя своей жизни, встал на защиту семьи, родной земли, гражданских и политических прав, нового государства? Уверен, что нет! Поэтому начать свое выступление хочу со слов благодарности основателям республики — тем, кто стоял у истоков создания нового государства, кто жил, работал и боролся за Приднестровскую Молдавскую Республику и сейчас продолжает это важное дело. Я горд, что и сегодня вы, ваш опыт и знания востребованы, что ваше мнение также значимо. Спасибо вам за службу и служение Отечеству.

Дорогие соотечественники!

С середины декабря 2016 года новой управленческой командой стали предприниматься шаги по экстренному выводу республики из глубокого политического, экономического и социального кризиса. 2017 год стал во многом отправным, базой для старта к движению вперед. 2018-й продемонстрировал, что принимаемые меры дают хорошие результаты, что необходимо переходить от тактики к стратегии.

Напомню, год назад в этом зале я объявил о начале работы над фундаментальным программным документом с ключевыми направлениями преобразований в государстве — Стратегией развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 — 2026 годы, которая уже сегодня демонстрирует свои результаты. Подчеркну, что именно этот основной документ стратегического планирования определяет государственные интересы и приоритеты республики на долгосрочную перспективу. Стратегия ориентирует нас на укрепление независимости Приднестровской Молдавской Республики с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года; продолжение формирования общности «Приднестровский народ», включающей в себя представителей различных народностей, этнических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций; построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. В основе этих идеологических ориентиров находятся три базовых принципа: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость.

На сегодняшний день можно смело сказать, что созданная в 1990 году Приднестровская Молдавская Республика показала свою жизнеспособность и состоятельность, доказав, что имеет полное право быть полноценным членом мирового сообщества.

Приоритетами внешней политики Приднестровского государства остается защита суверенитета, следование всенародно определенному и неоднократно подтвержденному курсу на независимость, а также выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с мировым сообществом.

Залогом развития устойчивых связей Приднестровья с международным сообществом считаю нашу открытость, инициативность, договороспособность и конструктивную направленность на поиск разумных и сбалансированных решений во имя интересов людей.

Сегодня приднестровское государство нацелено на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества в международных отношениях, где особую роль приобретает диалог с Российской Федерацией, переговорный процесс с Республикой Молдова, взаимодействие с Украиной, странами и структурами Евразийского и Европейского союзов, странами Сообщества «За демократию и права народов», ОБСЕ и США. Так, в двусторонних отношениях Приднестровья и России прошедший год стал временем укрепления имеющихся связей и поиска новых сфер взаимодействия. Россия для нас — страна-гарант урегулирования молдо-приднестровского конфликта, под эгидой которой вот уже 27 лет сохраняется мир на берегах Днестра.

В январе 2019 года в Москве было открыто Официальное Представительство Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации. К его задачам отнесены: содействие жителям Приднестровья в налаживании культурных, социально-экономических и других связей, поддержание прямых контактов с органами власти, научными и общественными кругами России, обмен информацией, интеграция приднестровской культуры в российскую и мировую. Важной является и дипломатическая составляющая деятельности представительства, а также функции, связанные с расширением торгово-экономических и финансовых связей, продвижением приднестровских товаров и услуг на мировые рынки.

На площадке представительства уже проведен ряд мероприятий, а его глава Леонид Манаков несколько раз представлял позицию республики на сессиях Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве, призывая Организацию к еще большему расширению контактов с Приднестровьем. Уверен, что хорошим импульсом в этой работе могло бы стать закрепление за Приднестровьем специального статуса наблюдателя при ООН, формирование при ООН группы по взаимодействию с Приднестровьем и создание в Тирасполе ресурсного центра ООН. Но это — перспектива.

Ещё одним отражением успешного стратегического взаимодействия Приднестровья и России служит сотрудничество в области переговорного процесса и безопасности. Нормализация работы переговорного процесса в формате «5+2» в последние годы стала возможной во многом благодаря конкретным инициативам Приднестровья и Российской Федерации. В этом контексте подчеркиваю, что диалог с Молдовой за столом переговоров возможен исключительно благодаря миротворческой операции под эгидой России. Слом эффективного механизма миротворческой операции и трансформация ее в некую гражданскую миссию недопустим и может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Во взаимоотношениях с Украиной подчеркиваю готовность Приднестровья к диалогу, нашу нацеленность на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Украина является гарантом в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, посредником в переговорном процессе в формате «5+2», наблюдателем в Объединенной контрольной комиссии, поэтому для нас очень важно поддерживать и развивать добрососедские отношения.

Подчеркну, что, реализуя свою внешнюю политику, мы нацелены в первую очередь не на получение дотационной поддержки, а наоборот — мы стремимся стать интересными для наших партнеров, развивать совместные взаимовыгодные проекты.

Неоднократно говорил, но повторю, что Приднестровская Молдавская Республика открыта к международному сотрудничеству. И это не только визиты приднестровских делегаций за рубеж, но и готовность представителей иностранных государств посещать Приднестровье. Полагаю, становится традицией ежегодно в начале лета многочисленной делегацией иностранных послов и дипломатических представителей приезжать в нашу республику. Так мы демонстрируем свою открытость миру, привлекаем инвестиции, а главное, предлагаем иностранным партнерам взаимовыгодный бизнес без политики. Отмечу, что по уже подписанным инвестиционным соглашениям можно судить об успехе нашего подхода «бизнес без политики».

Международное позиционирование Приднестровья напрямую зависит от характера и уровня развития внешнеполитических контактов республики. Наша задача — своей рациональной открытостью и готовностью к диалогу с международным сообществом реализовать свои национальные интересы, преодолевать негативные недостоверные мифы и формировать позитивные образы Приднестровья за рубежом.

Реализуя курс, нацеленный на поддержание национальной безопасности, на международное признание Приднестровского государства, в последние годы мы начали предметную работу по повышению уровня экономической самодостаточности республики.

В этом контексте хочу подчеркнуть самое главное, что удалось сделать за прошедший период, — вернуть стабильность в экономике после масштабного кризиса 2015 — 2016 годов. Уже по итогам 2017 года благодаря комплексу принятых государственными органами мер были сформированы условия для восстановления всех секторов и отраслей экономики. Управленческие решения 2018 года позволили не только улучшить текущую конъюнктуру, но и заложили фундамент для выхода на траекторию экономического роста.

Для примера, в 2018 году по отношению к уровню 2017 года в реальном выражении показатель валового внутреннего продукта вырос на 3,6%, объем промышленного производства — на 8,5%, инвестиций — на 42%, экспорт товаров увеличился на 30%, импорт — на 23,5%. Практически в два раза замедлились инфляционные процессы — до 7%, при этом продолжилось активное развитие потребительского рынка: розничный товарооборот в сопоставимых ценах расширился на 10,4%.

За сухими цифрами статистики стоят сохраненные производства, новые рабочие места, своевременные выплаты зарплат и пенсий, поддержка социально уязвимых слоев населения.

Чтобы осуществлять своевременное и полное финансирование социальных обязательств государства, первоочередной задачей, стоящей перед органами государственной власти республики, является дальнейшее наращивание экономического потенциала, уменьшение дефицита республиканского бюджета без использования эмиссионного финансирования. Бюджетный маневр, предусматривающий увеличение доли расходов на капитальные вложения и развитие экономики, уже приносит результаты. Так, впервые в бюджеты 2018 и 2019 годов внесены программы Фонда капитальных вложений, основной целью которых является обновление социальной инфраструктуры городов и районов.

Уже в 2018 году завершились строительство, ремонт и реконструкция 171 объекта на общую сумму свыше 170 миллионов рублей, а это 47 школ, 43 детских сада, 12 объектов здравоохранения, 2 объекта культуры, 5 объектов спорта, 11 объектов социальной защиты, 34 — коммунальной инфраструктуры, 17 объектов иных сфер жизнедеятельности государства. Плюс — рабочие места, новые производства, налоги. В 2019 году реализация программ Фонда капитальных вложений продолжается. Это позволит построить и отремонтировать 143 социальных объекта, в том числе: 34 объекта здравоохранения, 19 — школ, колледжей и гимназий, 6 детских садов, 8 объектов культуры, 8 — спорта, 8 объектов социальной инфраструктуры, 8 объектов социальной реабилитации, 6 объектов транспортного хозяйства, 11 — ЖКХ, 35 объектов иных категорий жизнедеятельности.

Фонд капвложений решает государственные стратегические задачи: создание комфортной среды жизнедеятельности для наших граждан, развитие инфраструктуры и экономики одновременно.

Приднестровская Молдавская Республика глубоко интегрирована в мировое экономическое пространство и на сегодняшний день поддерживает торговые отношения более чем с 90 странами мира.

Ключевой задачей обеспечения экономической самодостаточности по-прежнему остается создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиционных потоков в экономику. В 2018 году в этих целях было принято новое инвестиционное законодательство, предусматривающее беспрецедентные преференции и гарантии для инвесторов.

Сегодня за счет государственной поддержки предприятия приоритетных отраслей экономики имеют возможность и активно пользуются доступными кредитами. И в дальнейшем будут продолжены преференциальное кредитование предприятий и предпринимателей в сфере сельского хозяйства Фондом государственного резерва, поддержка предпринимательского сообщества в рамках Фонда развития предпринимательства, открытие бизнес-школ, реализация проекта, ставшего брендом, — «Покупай Приднестровское!», развитие туристической отрасли.

Уверен, Приднестровье — страна, имеющая огромный потенциал для развития сельского хозяйства. По программам кредитования за счет средств безвозмездной финансовой помощи РФ за 2018 — I полугодие 2019 года выдано кредитов в объеме 263 миллионов российских рублей, из которых порядка 90% направлено в агропромышленный комплекс на цели развития животноводства, овощеводства, переработки сельскохозяйственной продукции, раскорчевку.

В настоящее время утвержденная государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2019 — 2026 годы закладывает план мероприятий, направленных на создание стабильного, конкурентоспособного, динамично развивающегося, экспортно ориентированного агропромышленного комплекса, который может обеспечить по объемам производства продовольственными товарами всё население.

Убежден, что приоритетом в любом решении должен являться человек, так как именно достойный уровень благосостояния граждан и создание комфортной среды для жизни являются целью функционирования социально ориентированного государства, каким и является Приднестровская Молдавская Республика.

На протяжении последних лет одним из ключевых направлений государственной политики являлось изменение в положительную сторону сложившейся ситуации с занятостью населения путем замещения имеющихся вакансий, а также увеличения количества новых и дополнительно введенных рабочих мест. Эта задача стоит перед государством и сегодня, и главное здесь — новые рабочие места в реальном секторе экономики. Отмечу, с 2017 года по I полугодие нынешнего года было создано 10 710 рабочих мест.

Важным приоритетом остается социальная защита наиболее нуждающихся граждан. Напомню, за 2017 — 2018 годы удалось сбалансировать бюджет и выстроить оптимальное финансирование социально защищенных статей, что позволило:

— сохранить бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров, надбавки за участие в боевых действиях защитникам Приднестровья и за ордена;

— осуществить выплату гарантированных восстановленных сбережений граждан согласно графику;

— увеличить поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

— осуществлять своевременную выплату отпускных педагогам;

— ввести ежемесячную надбавку пенсионерам с низким уровнем пенсии;

— предоставить льготы одиноко проживающим инвалидам;

— финансировать покупку путевок на санаторно-курортный отдых и лечение ряду категорий граждан;

— стабилизировать рост оплаты за потребление коммунальных услуг естественных монополий;

— осуществлять закупку протезов и направлять на лечение граждан за пределы Приднестровья;

— освободить от всех видов платежей и сборов инвалидов и участников боевых действий в Великой Отечественной войне.

И все это лишь часть большой работы по развитию республики как социально ориентированного государства, которая будет продолжена.

Здравоохранение — особая тема. Отрасль нуждается в масштабных преобразованиях. Уже в этом году изменения коснутся инфраструктуры лечебных учреждений, на новый уровень выходит профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В следующем году запланировано улучшить качество питания в больницах, принципиально пересмотреть систему оплаты труда медиков, внедрить новые программы по борьбе с гепатитом, туберкулезом, продвинуться в части разработок клинических рекомендаций, упорядочить механизмы предоставления платных услуг, начать исправление диспропорций в финансировании стационара и первичного звена. Однако уже кое-что сделано. Я считаю — немало. Установлена доплата для врачей и среднего медицинского персонала отделений скорой медицинской помощи. Восстановлены надбавки отдельным категориям медицинского персонала, деятельность которых сопряжена с особыми условиями труда. Закуплено новое медицинское оборудование для ряда медицинских учреждений. Впервые для оснащения 13 крупнейших лечебно-профилактических учреждений республики была произведена закупка мебели (кровати, тумбы, табуреты, мягкий инвентарь). Велось строительство и капитальный ремонт почти на 50 объектах системы здравоохранения. Уделено внимание повышению квалификации медицинского персонала.

В сфере образования считаю особым достижением работу по внедрению практико-ориентированной (дуальной) системы образования на базе организаций среднего профессионального образования и предприятий республики; законодательное закрепление механизма, гарантирующего выпускникам организаций профессионального образования, обучавшимся за счет средств республиканского бюджета, рабочее место. Значимыми направлениями в рамках реализации государственной политики в сфере образования являются также продолжение работы по созданию Училища олимпийского резерва (его открытие состоится в начале сентября текущего года); полное освобождение родителей школьников от арендной платы за пользование учебной литературой в организациях общего образования; улучшение материально-технического обеспечения школ, училищ и техникумов путем принятия программ по поэтапному обеспечению спортивным инвентарем и компьютерной техникой организаций образования.

В сфере спорта продолжена работа по развитию массового спорта. До конца года по республике будет отрыто 45 новых спортивных площадок. На следующий год — порядка 80.

За прошедший период сделаны конкретные шаги в решении проблемы доступного жилья. Созданы жилищные кооперативы, члены которых принимают долевое участие в завершении строительства так называемых долгостроев, в которых в конце этого года — начале 2020 будет сдано около 400 квартир в Тирасполе и 40 квартир в Бендерах. В 2020 — 2021 годах будут сданы порядка двухсот квартир — в Григориополе, Слободзее, Рыбнице, Бендерах, Днестровске. К 2021 году будет введено в эксплуатацию свыше шестисот квартир в новом жилом фонде. Далее, покупка квартир для детей сирот. В ближайшее время будет завершена работа над проектом закона «О поддержке молодых специалистов и молодых семей», суть которого — выделение субсидий на приобретение доступного жилья.

В области культуры и исторического наследия — заметна положительная динамика по участию государственных художественных коллективов в иностранных культурных форумах.

Полагаю, особым достижением последних лет стал прямой диалог государства и гражданского общества. Именно благодаря встречам руководителей органов государственной власти и управления с представителями общественных объединений принимаются наиболее сбалансированные решения, корректируются принятые ранее, а некоторые общественные инициативы находят свое отражение в законодательстве нашего государства. Такой формат работы на практике показал свою эффективность и будет продолжен.

В этом году мы отмечали 75-летие освобождения Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков. Следующий — 2020-й год — это год двух юбилеев. Мы будем праздновать 75-летие Великой Победы и 30-летие нашей республики. Уверен, что преемственность истории, борьба с ее фальсификацией, сохранение исторической правды о прошлом — это хорошая основа для достойного будущего.

Дорогие друзья!

29 лет живет и развивается Приднестровская Молдавская Республика — это безусловный факт. За эти годы мы прошли немало испытаний и продолжаем их проходить с гордо поднятой головой. Ведь сила многонационального приднестровского народа в единстве и взаимовыручке. Так было, когда мы провозглашали нашу республику в 1990-м, когда с оружием в руках защищали ее независимость и суверенитет в 1992-м, так есть и сейчас. Сегодня, как и 29 лет назад, перед нами стоит общая цель — сохранять стабильность и мир на нашей земле, сделать все, чтобы наши города и села, семьи и предприятия процветали. В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, а нашей Приднестровской Молдавской Республике — мира, процветания и благоденствия. С праздником!