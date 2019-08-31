Москва, , 11:02 — REGNUMПрезидент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 31 августа, на сайте президента России.

В телеграмме президент России высоко оценивает динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения. Двум странам удалось наладить содержательный политический диалог на всех уровнях взаимодействия. Наблюдается продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а такде партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов.

Путин уверен, что и в дальнейшем российско-киргизские отношения будут только укрепляться, а властям двух стран удастся наращивать стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Киргизией в интересах народов двух стран.