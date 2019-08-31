Каракас, , 04:06 — REGNUMВласти Венесуэлы готовы приложить все усилия для обеспечения диалога между властями Колумбии и повстанцами из некогда распавшейся группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

«Мы подтверждаем нашу готовность помочь обеспечению мира для народа Колумбии. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы разработать стратегию возобновления переговоров между сторонами», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа лидеры бывшей группировки FARC опубликовали видеозапись, на которой объявили о новом этапе вооруженной борьбы. В этом обращении лидеры FARC призвали своих сторонников снова взяться за оружие. Позднее колумбийский президент Иван Дуке обвинил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в поддержке повстанцев из «Революционных вооруженных сил Колумбии».

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