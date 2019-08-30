Нью-Йорк, США, 30 августа 2019, 22:40 — REGNUMМосква направила официальное приглашение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на торжественные мероприятия в Москве, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на пресс-конференции 30 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
(cc) U.S. Mission

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что своё участие в мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве уже подтвердили главы 17 государств, в числе которых — лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции, Чехии.

Известно, что приглашения были направлены, в числе прочих, президенту США Дональду Трампу и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Сегодня также стало известно о намерении российской стороны пригласить на празднование 75-летия Победы президента Украины Владимира Зеленского.