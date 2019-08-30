Москва, , 18:31 — REGNUMДействия по поводу прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе используются Киевом в сугубо спекулятивных целях. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня существует заказ и установка на те действия, которые происходят на Донбассе. Мы видим, что сейчас есть половина линии соприкосновения, которая соприкасается ЛНР, где станица Луганская — там нет ни одного выстрела. Надо Европе продемонстрировать — что если есть какие-то шаги к умиротворению», — заявил Мирошник.

«В ДНР же (происходит) каждый божий день. У нас на Светлодарской дуге идут обстрелы, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Эти действия абсолютно целенаправленны», — подчеркнул он.