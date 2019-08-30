Москва, , 17:59 — REGNUMВерховная рада Украины окончательно превратилась в декоративный орган власти. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский идёт к авторитарной власти. И может быть даже диктаторской. Сегодня абсолютно неправоспособная, несубъектная Рада, которая будет выполнять абсолютно все поручения», — заявил Мирошник.

«Все всё знают, все знают, за что голосовать. Давайте раздадим им кнопки в карманы и пускай голосуют. В их присутствии нет необходимости, в обсуждении нет необходимости. Премьер-министру будущему нет необходимости рисовать свою программу. Нет необходимости говорить о реформах, говорить, как он будет строить экономику. Он говорит, что будем подчиняться МВФ, будем выплачивать долги и будет брать новые», — добавил он.