Москва, , 17:04 — REGNUMНовый договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве Монголии и России будет подписан 3 сентября в ходе визита президента РФ Владимира Путина на торжества в честь юбилея битвы на реке Халхин-Гол, сообщил 30 августа журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Кроме того, отметил Ушаков, к подписанию готов большой набор межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов.

Подписи под стратегическим договором поставят президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга. При этом в состав российской делегации включены глава МИД Сергей Лавров, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Состоятся встречи с председателем парламента Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и главой монгольского правительства Ухнаагийном Хурэлсухом.

будут обсуждаться вопросы трёхстороннего взаимодействия России, Монголии и Китая, координация усилий в ООН и развитие Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент России примет участие в торжествах в честь 80-летия победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол.

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