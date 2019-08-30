Москва, , 16:41 — REGNUMРаботу Верховной рады Украины нового созыва и избранного ею кабинета министров страны ещё предстоит оценить по их практическим шагам. Об этом говорится в распространённом 30 августа комментарии МИД России.

Отмечается, что в Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что «новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны».

«Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Верховная рада IX созыва на первом заседании избрала руководство парламента и утвердила новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком. Кроме этого, парламентарии назначили новых руководителей СБУ и генеральной прокуратуры, а также успели принять в первом чтении поправки в конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

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