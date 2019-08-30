Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUMКомитет по благоустройству Санкт-Петербурга просит дополнительно 5,6 млрд рублей на уборку петербургских улиц. Такую цифру озвучили 30 августа в ходе «нулевых чтений» городского бюджета на 2020 год в парламенте Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в бюджет уже заложено около 9 млрд рублей на содержание дорог, подведомственных комитету по благоустройству, но эту сумму желательно довести почти до 15 млрд.

В комитете не скрывают, что работы профинансированы лишь на 62%. Ранее эту цифру неоднократно называла депутат Заксобрания Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева.

Именно в этом она и представители оставшихся четырех оппозиционных фракций петербургского парламента (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока») видели причину катастрофического провала уборки города от снега минувшей зимой.

«Мы бесконечно повторяли уже при рассмотрении бюджета, что уже в бюджете, даже теоретически, не заложены средства на уборку, есть только 60% от норматива даже при средней зиме», — заявила Дмитриева.

Добавим, комитет по развитию транспортной инфраструктуры ранее уже запросил дополнительно почти 7 млрд рублей на дороги Северной столицы: 5,7 млрд должны пойти на текущий, а 1,2 млрд — на капитальный ремонт.

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