Хельсинки, , 14:58 — REGNUMИсход диалога между Сербией и односторонне отделившимся краем Косово будет иметь решающее значения для европейской перспективы всех стран Балканского региона. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, выступая на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза и Западных Балкан 30 августа в Хельсинки.

«Решение, то есть положительный результат диалога Сербии и Косово, является почти ключевым элементом для будущей европейской перспективы всего региона», — приводит слова еврокомиссара белградское издание Blic.

Хан отметил, что для продвижения в диалоге Белграду и Приштине необходимо предпринять взаимные шаги навстречу друг другу. По его словам, власти Косово должны отменить введённые ими пошлины в размере 100% на товары из Сербии, поскольку они «противоречат духу Евросоюза», а Белграду следует «прекратить инициативы по отзыву признания Косово, которые он осуществляет по всему миру».

«Я думаю, что решение может быть найдено, и это не является чем-то невозможным», — заключил еврокомиссар.

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