Хельсинки, , 13:20 — REGNUM29−30 августа в столице Финляндии проходит встреча министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС). На повестке обсуждений — иранский вопрос, гибридные угрозы и ситуация на Западных Балканах, сообщает министерство иностранных дел Германии на своем официальном сайте.

В полдень встреча в Хельсинки, к которой присоединятся министры обороны, будет посвящена гибридным угрозам. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призывает укрепить обороноспособность ЕС и защитить либеральный порядок и демократию от внешней дестабилизации. В первую очередь он обращает внимание на критический подход к дезинформации в интернете. Маас намерен добиться единого подхода стран ЕС в этом вопросе. Германия включит этот вопрос в повестку своего председательства в Совете ЕС в 2020 году.

Германия поддерживает дипломатические усилия Франции по иранскому вопросу. Берлин и Париж добиваются деэскалации ситуации вокруг Ирана, в то же время убеждая Тегеран выполнять обязательства согласно условиям так называемой ядерной сделки.

Германия видит Западные Балканы неотъемлемой частью Европы и стремится сделать балканские страны стабильными и демократичными, а также упрочить их связь с ЕС, заявляет ведомство.

Главы внешнеполитических ведомств также встретятся с четырьмя представителями правозащитных организаций. ЕС намерен усилить их защиту.