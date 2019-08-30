Джакарта, , 11:22 — REGNUMПосол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бом заявил, что южнокорейская делегация совершит тур по пяти городам на Яве (Джакарта, Чиребон, Бребес, Соло и Сурабая) со 2 по 7 сентября 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что мероприятие призвано познакомить корейскую культуру с населением Индонезии в пяти городах, а также укрепить отношения между странами.

По словам посла, народы Южной Кореи и Индонезии связаны теплыми и близкими дружескими отношениями.

«Индонезия и Южная Корея — настоящие друзья», — заявил посол в специальном интервью индонезийскому информагентству в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри прибыла в Сеул, чтобы принять участие в международном форуме по экономике.

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