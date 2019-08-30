Ташкент, , 11:17 — REGNUMПредседателем центрального совета Союза молодежи Узбекистана назначен Алишер Садуллаев. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подписал указ об освобождении с должности председателя Союза молодежи Кахрамона Куранбаева. Бывший глава союза назначен первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Отметим, с октября 2018 года Алишер Садуллаев занимает должность первого заместителя главы Союза молодежи. Ранее он занимал пост заместителя министра народного образования по вопросам молодежной политики.

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