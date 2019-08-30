Берлин, , 07:51 — REGNUMСкандальный немецкий сатирик и телеведущий Ян Бёмерманн намерен стать председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Такое заявление он сделал в эфире своего телешоу Neo Magazin Royal вечером 29 августа.

По словам Бёмерманна, во сне ему явился бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт со словами «ты должен сделать это», поскольку основной претендент на пост лидера СДПГ Олаф Шольц этого не достоин.

«Я готов спасти СДПГ, если вы мне поможете», — сказал Бёмерманн.

Он добавил, что имеется ряд юридических трудностей для регистрации его кандидатуры, которая должна быть осуществлена до 1 сентября. Сатирик добавил, что его заявление не нужно трактовать как шутку. Кампания Бёмерманна сопровождается хэштэгом #neustart19 (новый старт 2019).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы нового лидера СДПГ пройдут на съезде партии в декабре. С июня партия существует без руководителя, поскольку предыдущий председатель Андреа Налес ушла в отставку после объявления итогов выборов в Европейский парламент.

Напомним, Ян Бёмерманн прославился в 2016 году, исполнив в эфире стишок, состоящий из одних оскорблений в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За это он ответил в суде, но был оправдан. В начале этого года сатирик подал иск против федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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