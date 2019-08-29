* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 15:53 — REGNUM

Американская сторона уведомит Россию о соглашении с талибами* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры сторон почти завершены. Об этом сообщил 29 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил, что не знает подробности соглашения, однако процесс, по утверждению США, близок к завершению. Подтвердить договоренность с радикальным афганским движением должен спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

«Жду, со дня на день он обещал прислать», — сказал Кабулов ТАСС, отметив, что с американским дипломатом у него хорошие рабочие отношения.

Представитель афганского движения объявил 28 августа о том, что окончательное мирное соглашение с США почти достигнуто. Спецпредставитель США Халилзад намерен отправиться в Кабул, чтобы проинформировать о договоренностях главу Афганистана Ашрафа Гани, сообщало Reuters.

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