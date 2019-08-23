Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:13 — REGNUM

Вмешательство иркутской прокуратуры помогло наладить водоснабжение в Нижнеудинске — одном из наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения городов Приангарья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, подача питьевой воды через централизованные системы водоснабжения была приостановлена в июле 2019 года вследствие разрушений, причиненных наводнением. Позднее подача воды была возобновлена, но её качество не соответствовало установленным требованиям. Обеспечение населения питьевой водой осуществлялось путем ее подвоза, раздачи бутилированной.

Теперь же, с учетом решений, принятых на заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной Нижнеудинским межрайонным прокурором, всем жителям Нижнеудинска с водозаборов № 1 и № 2 подается питьевая вода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля регион накрыла вторая волна паводка. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.

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