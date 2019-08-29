Москва, , 11:10 — REGNUM

Отбывающий в России срок за терроризм гражданин Украины Олег Сенцов этапирован из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной, сообщает 29 августа ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сказал источник.

Напомним, Россия и Украина в настоящий момент близки к завершению процесса двустороннего обмена удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33».

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов был осуждён в 2015 году российским судом на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Несмотря на то, что вина Сенцова подтверждена не только российскими следователями, но и публично признана его соучастниками, на Украине продолжает называть его «политзаключённым».

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