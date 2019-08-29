Пекин, , 10:56 — REGNUM

Делегация Китая примет участие в пятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке. Возглавит делегацию вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Об этом сегодня, 29 августа, в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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«По приглашению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа с 4 по 6 сентября посетит Владивосток, где примет участие в пятом Восточном экономическом форуме», — уточнил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Также, по словам Шуана, Трутнев и Чуньхуа проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 4−6 сентября. В связи с юбилейной датой участники подведут итоги экономического и социального развития Дальнего Востока за пять лет.

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Делегацию Японии на V ВЭФ во Владивостоке представит Синдзо Абэ

Помимо президента РФ Владимира Путина участие в форуме примут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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