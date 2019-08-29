Приштина, , 11:31 — REGNUM

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер заявил, что Приштина должна отменить стопроцентные пошлины на сербские товары, чтобы установить диалог с Белградом. Он также от лица ЕС (Европейского союза) выразил готовность помочь сторонам в данном вопросе. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По мнению Макаллистера, из-за многочисленных проблем во внутренней политике, косовское руководство не может сосредоточиться на диалоге с Сербией. Он отметил, что Приштина так и не отреагировала на совместный призыв США, Франции, Великобритании и Германии о скорейшем урегулировании споров.

При этом, Макаллистер подчеркнул, что выстраивание диалога между Белградом и Приштиной зависит от обеих сторон в равной степени. Тем не менее, он констатировал, что на данный момент какого-либо прогресса в данной ситуации не наблюдается.