Париж, 29 августа 2019, 07:18 — REGNUM
Франция с грустью узнала о смерти первого президента Гамбии Дауды Джавары, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Правительство Франции отдает дань уважения отцу независимости Гамбии и государственному деятелю.
«Париж выражает свои соболезнования семье бывшего президента, а также народу и правительству Гамбии», — говорится в заявлении МИД Франции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый президент Гамбии Дауда Джавара ушел из жизни 27 августа в возрасте 95 лет.
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