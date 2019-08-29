Пекин, , 05:13 — REGNUM

Китай провел очередную ротацию войск в Гонконге, сообщает агентство «Синьхуа».

"Гарнизон Гонконга Народно-освободительной армии Китая провел 22-ю ротацию военнослужащих в течение несколько часов в четверг», — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что подобные ротации военнослужащих в гарнизоне Гонконга проводятся ежегодно в соответствии с китайским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа глава МИД Китая Ван И заявил, что ситуация в Гонконге является самой сложной с момента возвращения автономии в состав Китая. Ранее гонконгские власти не исключили введение режима чрезвычайного положения из-за продолжающихся в городе протестных акций и уличных беспорядков.

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