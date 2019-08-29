Эр-Рияд, , 02:44 — REGNUM

Ракетный удар по аэропорту города Абха (Саудовская Аравия) нанесли хуситы, передаёт Al Arabiya.

Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой. О пострадавших не сообщается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа Эр-Рияд информировал об отражённой атаке беспилотниками со стороны хуситов.

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