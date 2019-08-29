Вашингтон, , 00:49 — REGNUM

Визит помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию и Молдавию состоится 29 августа, написал он в Twitter.

По словам Болтона, обе страны он посетит в один день, чтобы встретиться с президентами — Александром Лукашенко и Игорем Додоном. Темой переговоров станут «вопросы региональной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти 27 августа подтверди, что ждут Болтона с визитом. До сих пор было известно, что он посетит страну не раньше 29 августа.

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