Вашингтон, , 22:46 — REGNUM

В ходе визита на Украину советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встречался с представителями спецслужб и военных структур.

Об этом он сообщил 28 августа на своей странице в Twitter.

По словам Болтона, встречи с сотрудниками нацбезопасности и военными были посвящены «сохранению безопасности и суверенитета Украины» и попыткам Китая выкупить оборонное предприятия «Мотор Сич».

«Рад был встретиться с моими украинскими коллегами из сектора нацбезопасности и обороны. Наше общение подтвердило приверженность сохранению безопасности и суверенитета Украины, а также противодействию экономическим мероприятиям Китая», — написал Болтон.

Стоит отметить, что ранее в СМИ отмечалась серьёзная обеспокоенность Вашингтона планами Украины по продаже оборонного предприятия «Мотор Сич» китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Group.

США выступили резко против этой сделки, опасаясь передачи при этом Китаю советских наработок в области производства авиационных двигателей.

Ранее это предприятие поставляло свою продукцию российским заказчикам, но после переворота 2014 года власти Украины решили оборвать эти связи.

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