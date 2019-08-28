Вашингтон, 28 августа 2019, 22:46 — REGNUM
В ходе визита на Украину советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встречался с представителями спецслужб и военных структур.
Об этом он сообщил 28 августа на своей странице в Twitter.
По словам Болтона, встречи с сотрудниками нацбезопасности и военными были посвящены «сохранению безопасности и суверенитета Украины» и попыткам Китая выкупить оборонное предприятия «Мотор Сич».
«Рад был встретиться с моими украинскими коллегами из сектора нацбезопасности и обороны. Наше общение подтвердило приверженность сохранению безопасности и суверенитета Украины, а также противодействию экономическим мероприятиям Китая», — написал Болтон.
Стоит отметить, что ранее в СМИ отмечалась серьёзная обеспокоенность Вашингтона планами Украины по продаже оборонного предприятия «Мотор Сич» китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Group.
США выступили резко против этой сделки, опасаясь передачи при этом Китаю советских наработок в области производства авиационных двигателей.
Ранее это предприятие поставляло свою продукцию российским заказчикам, но после переворота 2014 года власти Украины решили оборвать эти связи.
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