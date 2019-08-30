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Москва, , 07:00 — REGNUMВ текущем году исполняется 80 лет со дня разгрома советскими и монгольскими войсками японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт, начавшийся в мае 1939 года, завершился бегством врага. Тем событиям был посвящён круглый стол в пресс-центре ИА REGNUM, объединивший учёных и политологов из России и Монголии.

О необходимости работы с подлинниками при анализе важных событий в ходе дискуссии указал к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Читайте ранее в этом сюжете: Битва на Халхин-Голе: Япония пытается присвоить себе победу. Радио REGNUM