Москва, , 15:35 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «запретил» общение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с российскими родственниками. Об этом заявила племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль во время пресс-конференции 28 августа.

Юлия Скрипаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Придя к власти, я так понимаю, первым делом он запретил всё общение одной части семьи с другой. Поэтому телефонных разговоров больше нет», — сказала Виктория Скрипаль.

Также племянница экс-полковника ГРУ отметила, что радикальная позиция Джонсона в отношении России по этому делу привела к тому, что российские родственники Скрипаля потеряли надежду даже на общение с ним.

«Для меня и моей семьи худшим вариантом было то, что к власти пришел Борис Джонсон», — заявила Виктория.

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