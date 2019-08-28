Вильнюс, , 15:08 — REGNUM

Флаг Литвы Иван Шилов © ИА REGNUM

Только двум членам парламента Литвы нынешнего состава не было разрешено работать с секретными документами. Об этом сегодня, 28 августа, новостному порталу 15min.ltофициально сообщил Департамент госбезопасности Литвы.

Это значит, что все остальные депутаты Сейма, которые писали заявление на допуск к секретной информации, не вызывают подозрений главной литовской спецслужбы. Те, кто такого заявления не запрашивал, не проверяются, отмечает литовское издание.

В разрешении для работы с секретной информацией почти два года назад было отказано депутату парламента от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирине Розовой, которую ДГБ подозревает в тесных связях с российскими дипломатами, многие из которых, как утверждает ДГБ, являются российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее парламент покинул вице-председатель Сейма, социал-демократ Миндаугас Бастис, которому также не было разрешено работать с секретной информацией, а ДГБ его обвиняло в «тайных» связях с «Росатомом» и продвижении российских интересов в энергетике в Литве. Против Бастиса был инициирован вотум недоверия, который в итоге провалился, однако Бастис на пике скандала добровольно покинул парламент.

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