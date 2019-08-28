Джокьякарта, Индонезия, , 14:26 — REGNUM

Король Малайзии Абдулла встретился с губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X во дворце Джокьякарты в среду, 28 августа, сообщает информационное агентство Antara.

Во время своего визита в город Джокьякарта в Индонезии короля Малайзии сопровождали его супруга и три дочери.

Известно, что король Малайзии прибыл во дворец Джокьякарты в 11:40 по местному времени, где в торжественной обстановке его встретил губернатор города со своей семьей. Затем состоялась двусторонняя встреча, после которой малайзийского короля пригласили осмотреть коллекции дворца, а также посмотреть танцевальное представление.

Посещение Джокьякарты стало частью программы визита короля Абдуллы в Индонезию. Ранее глава Малайзии встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

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