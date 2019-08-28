Москва, , 14:25 — REGNUM

Возможное сотрудничество Белоруссии и США по вопросам поставки нефти прокомментировал глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков 28 августа на встрече с журналистами.

«Говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США в настоящий момент, нам кажется, не приходится. Речи не идет о полноформатных контактах», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что решение о покупке нефтепродуктов лучше принимать исходя из экономической целесообразности, и каждая страна принимает решение самостоятельно.

Напоминаем, что 26 августа журнал Foreign Policy сообщил, что Белоруссию намерен посетить некий высокопоставленный представитель руководства Соединенных Штатов. Ранее в СМИ обсуждалась информация, что Минск планирует начать закупку американской нефти.