Москва, 28 августа 2019, 14:25 — REGNUM
Возможное сотрудничество Белоруссии и США по вопросам поставки нефти прокомментировал глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков 28 августа на встрече с журналистами.
«Говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США в настоящий момент, нам кажется, не приходится. Речи не идет о полноформатных контактах», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что решение о покупке нефтепродуктов лучше принимать исходя из экономической целесообразности, и каждая страна принимает решение самостоятельно.
Напоминаем, что 26 августа журнал Foreign Policy сообщил, что Белоруссию намерен посетить некий высокопоставленный представитель руководства Соединенных Штатов. Ранее в СМИ обсуждалась информация, что Минск планирует начать закупку американской нефти.