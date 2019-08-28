Сеул, , 14:11 — REGNUM

В преддверии 70-летия с момента установления дипломатических отношений, КНДР и Китай расширяют обмены в различных областях, включая экономику, культуру и военное дело. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые специалисты предполагают, что в октябре текущего года председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын может посетить Пекин. Данные выводы были сделаны на основе того, что переговоры по денуклеаризации полуострова между США и КНДР зашли в тупик, а отношения между Севером и Югом не улучшаются. Существует вероятность, что Пхеньян пытается заручиться более тесной поддержкой со стороны КНР, чтобы ослабить санкции.

По данным источника из Пекина, лидеры двух стран рассматривают возможность посещения Ким Чен Ыном Пекина в октябре текущего года. Существуют предположения, что визит лидера КНДР будет приурочен к годовщине установления дипломатических отношений между странами (6 октября).

Ранее Ким Чен Ын посещал Китай четыре раза в период с марта 2018 года по январь 2019 года, а председатель КНР Си Цзиньпин посетил Пхеньян в июне текущего года.